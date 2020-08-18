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حوادث

ضبط ١٠ أطنان أعلاف حيوانية فاسدة بالمنوفية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:19 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


 أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) وبحوزته "10,200 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة "منتج نهائى" – 5 أطنان "كسب - ذرة صفراء" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس وذات الأثر الضار على الثروة الحيوانية.


وجاءت تلك الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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