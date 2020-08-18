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فن

سرقة حساب زوجة أحمد عبد العزيز على وسائل التواصل الاجتماعي .. تفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:17 ص
احمد عبد العزيز وزوجته
احمد عبد العزيز وزوجته
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نشرت الكاتبة دينا شرف زوجة الفنان أحمد عبد العزيز تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن سرقة الاكونت الخاص بها. 

وقالت دينا : "مساء الخير أصدقائي الكرام، تمت سرقة الباس وورد الخاص بالأكونت من شخص معين و قام بأشياء غير قانونية و رسائل غير أخلاقية". 

واضافت : "انتحل اسمي و شخصي لفبركة بعض الحوارات، وقد تم تغيير الباس وورد الآن، كما تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن هذا الشخص، كتبت رسالتي هذه لتحذيركم من أي شيء يصدر عن اسمي غير لائق، أشكركم جميعًا". 

يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد عبد العزيز هو مسلسل كلبش 3 مع الفنان أمير كرارة وهشام سليم وهيدى كرم. 
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