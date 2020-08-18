فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها





تزوجت راندا البحيرى من رجل الأعمال "سعيد جمال" عام 2009، وأنجبت ابنها الأول والوحيد "ياسين" في يونيو عام 2010، إلا أن هذا الارتباط لم يدم طويلا وقررا الانفصال فى عام 2011.

درست راندا البحيرى في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة القاهرة، وبدأت العمل فى مجال الإعلانات في سن مبكّرة.



كان اخر ظهور لها على الشاشة فى عام 2019 حيث لم تظهر إلا فى فيلم "كازانوفا" مع العلم أنه كان عامًا حافلًا بالنسبة لها فى تصوير فيلمى "أسوار عالية، وأوقات الفراغ "الجزء الثاني" ومسلسل "بنت القبائل"، هذه الأعمال التي لم تصدر مواعيد عرضها بعد.

تحتفل اليوم الفنانة راندا البحيرى بعيد ميلادها الـ37 وهى إحدى النجمات اللاتى قدم عدد من الأعمال الفنية الجيدة والتى جذبت الجمهور إليها بالرغم من عدم مشاركتها فى الكثير من الأعمال.