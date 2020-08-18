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رياضة

الظهور الأول لمحمد صلاح.. طنطا يواجه حرس الحدود باستاد برج العرب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:39 ص
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
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حسام الحارتي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم "الثلاثاء"، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .

ويخوض الفريقان مباراة في غاية الصعوبة عقب الهزيمة التي تلقاها أبناء السيد البدوي من نظيره بيراميدز بثلاثية أهداف دون رد وخسارة حرس الحدود من وادي دجلة بهدف دون رد.

وتعد مباراة اليوم هي الأولي للمدير الفني الجديد لنادي طنطا محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين بعد الهزيمة من نادي بيراميدز ..

ويأمل محمد صلاح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ووضع أبناء السيد البدوي في جدول الدوري من جديد والهروب من الهبوط .

ويحتل طنطا المركز الـ17 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة .

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