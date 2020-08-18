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أخبار العالم

بيلاروسيا.. شعب يبحث عن ميلاد جديد من رحم الديكتاتورية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لا تزال تشهد بيلاروسيا، أو روسيا البيضاء، الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي تتهمها المعارضة بتزويرها من قبل حاكم البلاد ألكسندر لوكاشينكو. 

لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، دافع عن نفسه كثيرا، مؤكدا  صحة الانتخابات ونتائجها، فيما اقترح تقاسم السلطة في بيلاروسيا، على الرغم من عدم تعرضه لضغوط من الشوارع، على حد قوله. 

وقال رئيس بيلاروسيا للعمال، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية جديدة، وهو أمر تريده المعارضة، حتى وفاته.

فيما قدمت حكومة بيلاروسيا استقالتها لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 15 أغسطس.

وتعود الأحداث إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، حيث تعيش بيلاروسيا حكما ديكتاتوريا منذ سنوات، حيث يسيطر رئيس البلاد على التصنيع والإعلام وحتى الشرطة السرية لا تزال متواجدة في بلاده. 

ظهر الغضب بين أوساط الشعب في أعقاب الأزمة التي تعرضت لها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وما أعقبها من استمرار الفقر وانهيار مستوى المعيشة في البلاد. 

واختتم الأمر، بإعتقال اثنين من مرشحي المعارضة في الانتخابات، وهروب الثالث إلى خارج ابللاد، ليظهر تحالف نسائي، كان من ضمنهم سفتلانا تيخانوفسكايا، زوجة مرشح معتقل، واستطاعت جذب عدد كبير من الشعب إليها. 

وجاءت الانتخابات، لتعلن نتائجها بفوز رئيس البلاد من جديد، وسط شهادات وتسريبات تؤكد على تزوير هذه الانتخابات، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات عنيفة واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. 

جرى احتجاز تيخانوفسكايا، لمدة 7 ساعات، قبل أن تجبر على ترك البلاد، إلى ليتوانيا حيث يتواجد اطفالها، لتظهر في شريط فيديو مؤثر وتعلن مغادرة البلاد. 

وعقب ذلك ظهرت من جديد، لكن هذه المرة تطالب بتشكيل مجلس تنسيق لقيادة انتقال السلطة في البلاد، كما أكدت على جاهزيتها لقيادة البلاد. 

وتستمر الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي تشهدها بيلاروسيا بعثا عن عهدا جديدا بعيدا عن الديكتاتورية التي تحكم البلاد منذ عقود. 
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