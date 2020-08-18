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فن

مي كساب تبعث برسالة رومانسية لمتابعيها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:08 ص
مي كساب
مي كساب
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. مصطفى كرم
وجهت الفنانة مي كساب رسالة رومانسية لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت مي كساب عبر تويتر قائلة "الحب فقط وليس أشياء أخرى" وانهالت التعليقات من متابعيها .

يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة".


مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.
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