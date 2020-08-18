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فن

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:08 ص
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ابراهيم نصر والذى اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة وفى تاريخ السينما المصرية. 

نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل ابراهيم نصر. 

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام1950م بحي شبرا في القاهرة.

حصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

وشارك إبراهيم نصر  في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب- قلوب خضراء- الزمن المر- على باب زويلة- مارد الجبل- غباشى بتاع- هيمة شو- زوبه سات".

كما شارك إبراهيم نصر  في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

الانطلاقة الحقيقية للفنان إبراهيم نصر جاءت من خلال البرنامج الرمضانى "الكاميرا الخفية" الذي حقق شهرة واسعة على مدار سنوات عديدة.

وقدم إبراهيم نصر مجموعة من الأعمال السينمائية أيضا منها "بيت بلا حنان- الصاغة- محطة الأنس- غراميات سايس- أولى ثانوي- الاحتياط واجب- جحيم امراة- لهيب الانتقام- درب العوالم- مستر كاراتيه- زكية زكريا في البرلمان- إكس لارج".

إبراهيم نصر متزوج وعنده ولد واحد اسمه "عماد"

كانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة.

وظهر ابراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام و الذى عرض بمنصة شاهد فى موسم عيد الاضحى الحالى ليصبح هذا العمنل يشهد اول ظهور له بعد رحيله عن الشاشة.  
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