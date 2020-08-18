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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة محمود متولي بقطع في غضروف الركبة والسعيد يرحب بانضمام ثلاثي الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:16 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالآتي:


تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، عن مباراة أسوان التي أقيمت الاثنين على استاد القاهرة الدولي، وأيضًا قمة الزمالك المرتقبة يوم السبت المقبل.


علق عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على اقتراب فريقه من ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي النادي الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.


أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، سيتم تحويله للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.


نشر الكابتن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


كشف الإعلامي سيف زاهر عن حجم إصابة محمود متولي، لاعب النادي الأهلي، خلال مواجهة نادي أسوان في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.


يقام مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-8-2020، العديد من مباريات الدوري المصري، حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع بين طنطا وحرس الحدود ومصر المقاضة والجونة ونادي مصر والزمالك ضمن الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري عقب استئنافه يوم 16 أغسطس من الشهر الجاري عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.


تأهل نادي إنتر لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على نظيره نادي شاختار دونستيك الأوكراني بخماسية مقابل لا شيء، في دور نصف النهائي.
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