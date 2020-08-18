موجز السوشيال ميديا.. شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس.. الأهلي يدعم محمود متولي بعد تعرضه للإصابة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_متولي دعما له بعد إصابته في مباراة أسوان





















تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام عدد من الأشخاص بتحريض كلب مفترس على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وهو جالس في احد المحال

















نشر الكابتن احمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



















