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فن

أخبار الفن.. إحالة أحمد سعد للتحقيق.. سرقة حساب زوجة أحمد عبد العزيز.. العمر الحقيقي لـ راندا البحيري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:51 ص
احمد سعد وحسن شاكوش
احمد سعد وحسن شاكوش
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

انتهت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل من اجتماعها والذى شهد مناقشة أزمة أغنية 100 حساب للمطرب أحمد سعد وحسن شاكوش. 

انتهت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل من اجتماعها والذى شهد مناقشة أزمة أغنية 100 حساب للمطرب أحمد سعد وحسن شاكوش. 

نشرت الكاتبة دينا شرف زوجة الفنان أحمد عبد العزيز تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن سرقة الاكونت الخاص بها. 

تحتفل اليوم الفنانة راندا البحيرى بعيد ميلادها الـ37 وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية الجيدة والتى جذبت الجمهور إليها بالرغم من عدم مشاركتها فى الكثير من الأعمال. 

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ابراهيم نصر والذى اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 
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