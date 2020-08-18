كوريا الجنوبية تسجل 246 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 15761

سجلت كوريا الجنوبية 246 إصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 15 ألفا و761 حالة.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن معدل الإصابة اليومي بالفيروس ارتفع إلى عتبة الـ200 وذلك مع انتشار حالات الإصابة في العاصمة (سول) وضواحيها.





وأفاد مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد المصابين المسجلين خلال الأيام الخمسة الأخيرة ابتداء من يوم 14 أغسطس الجاري، اقترب من ألف شخص، وظهرت حالات الإصابة الجديدة في 12 مدينة وإقليم، مما أثار مخاوف من انتشار المرض إلى أرجاء البلاد، وبلغ عدد المصابين خلال الأيام الخمسة الأخيرة 991 حالة ليقترب من عتبة الـ1000.





وأضاف المركز أنه على وجه الخصوص، انتقلت حالات الإصابة الجماعية التي بدأت في كنائس مسيحية إلى رياض الأطفال ومركز الاتصالات ومستشفى ووحدة عسكرية بالإضافة إلى اكتشاف مصاب في نقطة الشرطة في سول.. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في مراجعة تطبيق المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي والتي تفرض التزامات الحجر الصحي قسرا.





وأشارإلى أنه - بحسب طرق انتقال العدوى - كانت 235 حالة عن طريق انتقال العدوى داخليا، بينما وصلت حالات وافدة من القادمين من الخارج إلى 11 حالة.. ومن بين الحالات الوافدة، 6 كوريين و5 أجانب.





وأوضح أن إجمالي المتوفين من المرض بلغ 306 حالات بزيادة حالة واحدة من الوفاة مقارنة مع اليوم السابق، وتعافى 17 مريضا جديدا من (كوفيد-19) ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 13 ألفا و934 شخصا.



