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أخبار العالم

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزلندا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات في نيوزلندا اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إطار الموجة الجديدة من تفشي الفيروس بالبلاد.

وقالت مدير عام الصحة بالبلاد آشلي بلومفيلد إن جميع الحالات الجديدة محلية، وترتبط 12 منها بحالات مسجلة سابقا فيما يجري تعقب الحالة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية.

يذكر أن السلطات في نيوزلندا تسابق الزمن لاحتواء الموجة الجديدة من الفيروس والتي ظهرت الثلاثاء الماضي وأنهت 102 يوم متتابع خالي من تسجيل الحالات الجديدة بالبلاد. ويبلغ إجمالي الحالات حتى الآن 1239.

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