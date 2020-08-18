درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في محافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 18- 8- 2020، في القاهرة والمحافظات.









وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الثلاثاء ، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقسا حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وطقسا شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 24 والعظمى 37





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الاقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى اسوان الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32



