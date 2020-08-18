محمد جاد : مصر قادرة على العمل في أكثر من إتجاه ..فيديو

قال الإعلامي محمد جاد ، إن العالم بأسره سيهتم بحدث نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ، على الرغم من انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا .





وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه على الرغم من أزمة كورونا إلا أن مصر أثبتت أنها قادرة على العمل في أكثر من إتجاه .





ومن جانبها قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن للحضارة المصرية لها ثقل لدى الغرب ، و ستهتم كافة وكالات أنباء العالم بمتابعة الحدث ، نظرا للقيمة الكبيرة للحضارة المصرية في الغرب.



