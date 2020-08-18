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محمد جاد : مصر قادرة على العمل في أكثر من إتجاه ..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:48 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
قال الإعلامي محمد جاد ، إن العالم بأسره سيهتم بحدث نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ، على الرغم من انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه على الرغم من أزمة كورونا إلا أن مصر أثبتت أنها قادرة على العمل في أكثر من إتجاه .

ومن جانبها قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن للحضارة المصرية لها ثقل لدى الغرب ، و ستهتم كافة وكالات أنباء العالم بمتابعة الحدث ، نظرا للقيمة الكبيرة للحضارة المصرية في الغرب.

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