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أخبار العالم

وزير خارجية الصين: محاولات تقويض العلاقات الصينية الأمريكية وإعاقة تنمية بكين لن تنجح

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن حادث إغلاق القنصلية الصينية العامة في هيوستن أظهر أن القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على تقويض العلاقات الصينية الأمريكية، وإعاقة تنمية الصين بكل الوسائل الممكنة، ولكن ذلك يتعارض مع تيار التاريخ، ولن ينجح أبدا.

جاء ذلك في كلمة للوزير الصيني خلال استقباله العاملين في القنصلية العامة الصينية بهيوستن– التي أغلقتها الولايات المتحدة الشهر الماضي- لدى وصولهم مساء أمس إلى مطار العاصمة (بكين).

وأضاف وانغ أن "الصين تؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار وليس المواجهة ما زال الرأي العام السائد للبلدين، وستنبعث العلاقات الصينية الأمريكية من جديد بعد العاصفة، وأنه لا أحد ولا قوة يمكن أن تمنع الصين من التحرك نحو التجديد الوطني".

وأكد أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية ومضاعفتها؛ لتقديم مساهمات أكبر وتحقيق التجديد لبلاده.
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