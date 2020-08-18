المبعوث الأمريكي السابق لمنطقة الشرق الأوسط: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

كشف المبعوث الأمريكي السابق لمنقطة الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه لم يتم إلغاء مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بل تم تأجيلها.





وصرح جرينبلات لإذاعة الجيش "جليتساهل"، بأن "المصطلح الذي استخدمته الأطراف الثلاثة في الاتفاق مع الإمارات هو تأجيل الضم وليس إلغائه".





وبحسب إذاعة الجيش، أضاف جرينبلات: "موضوع الضم ما زال قائما ولم يتم إسقاطه من جدول الأعمال، وأنا شخصيا ما زلت أؤيد تطبيقه".





وأشار جرينبلات إلى أن أمريكا وإسرائيل والإمارات، اختاروا مصطلح تأجيل الضم، مقابل الاتفاق بينهم على معالجة ملف الضفة الغربية لاحقا.