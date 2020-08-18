مقترح برلماني بتخفيض أسعار اشتراكات المترو للفئات الأكثر احتياجًا

اقترح النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تخفيض أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للفئات الأكثر احتياجًا وجعله أسبوعيًا وليس شهريًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بخطوطه الثالثة، قائلًا: "لابد أن نوسع دائرة الاشتراكات لهذه الفئات ونجعل المدة صغيرة بحيث لا يدفع المواطن مبلغ كبير على مرة واحدة".





وأكد "الشريف"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تكاليف خطوط مترو الأنفاق لا تتوقف بمجرد إنشاء هذه المحطات بل تستمر بسبب عمليات الصيانة التي تتم بشكل دوري، قائلًا: "مترو الأنفاق بيتعامل مع أرواح المواطنين وأي خطأ من الممكن أن يكلفنا كثيرًا ولذلك فأن الصيانة شئ مهم جداا حتى وأن كانت تكاليفه باهظة".





وشددعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،على ضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في الفترة المُقبلة؛ حتى لا يتأثروا بهذه الزيادة، لافتًا إلى أن مترو الأنفاق من وسائل المواصلات التي لا غنى عنها.





يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كشفت عن أسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، والتي بدأت اليوم الأثنين.





وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو كالتالي:





زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل: أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 7 جنيهات لمحطات الخط الثالث، أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و10 جنيهات لمحطات الخط الثالث.



