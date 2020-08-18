ينتهى حجزها خلال يومين.. تفاصيل أسعار وشروط شقق سكن مصر ودار مصر وجنة المتاحة للحجز من وزارة الإسكان.. نظام السداد بتمويل عقاري والأسعار تبدأ من364 ألف جنيه

كيفية الحصول على شقة بمشروع دار مصر

تعرف على تفاصيل سداد أقساط شقق دار مصر من وزارة الإسكان

كراسة شروط شقق الإسكان المتوسط ودار مصر

الأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه وتصل إلى 1.67 مليون جنيه

فائدة 8% على التمويل لمدة 20 سنة

الشقق المتوفرة ضمن 3 مشروعات "دار مصر وسكن مصر وجنة"













تستمر وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، فى إتاحة حجز 2271 شقة ضمن 3 مشروعات متنوعة لإسكان متوسطي الدخل هى "جنة، ودار مصر، وسكن مصر" لشقق بمساحات من 100 إلى 150 مترا فى 9 محافظات بالتقسيط على 20 سنة، حتى بعد غد، الخميس 20 أغسطس.









الوحدات التى توجد بها المحافظات هى: "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا".









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وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.









وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري .







وقالت إن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر).