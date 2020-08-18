AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل نقل النواب: مشروعات الطرق القومية تنشط حركة التجارة وتجذب الاستثمار الأجنبي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، الإرادة الحقيقية الناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية للطرق والكباري، مؤكدا أن ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل كان له أكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية، خاصةً في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق، والذي تقدمت مصر بها 90 مركزًا لتحتل المرتبة 28 عالميًا والمرتبة الثانية أفريقيا، والتي كان لها أكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من أنفاق وكباري طرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنين.

وأكد أن شبكة الطرق شهدت نقلة نوعية فى المحافظات، ومع سعي الدولة لتكثيف نشاطها لتطوير منظومة النقل النهري، بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات به، تخدم هذه العوامل مجتمعة حركة التجارة الخارجية وتسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات، خاصةً الصناعية والزراعية تساهم في زيادة الإنتاج بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الذكرى الخامسة.. بالإنفوجراف.. قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.. إنجازات أمام الأزمات

خلال افتتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. مدبولي: تجاوزنا كل المعدلات القياسية لتنفيذ الخريطة القومية العمرانية المتكاملة 2052.. تريليون جنيه حجم الاستثمارات في الطرق والموانئ

الصحف تبرز جهود الدولة في اتمام المشروعات القومية للتيسير على المواطنين

ترشيحاتنا

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا

المحبب لقلوبنا.. دينا عبد الكريم تهنئ لطفي لبيب بعيد ميلاده

بشرى سارة للعالم.. الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا

وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

جرام 21 بـ 862 جنيها .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء 18-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

بطل رغم صغر سنه.. طفل 12 عامًا يلقى حتفه أثناء إنقاذ شقيقته من الغرق

قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور