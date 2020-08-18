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برلمان

خلال الـ 20 عاما القادمة.. برلماني يحذر: النفايات البلاستيكية تتضاعف لثلاثة أمثال حجمها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:02 ص
النفايات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية
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فريدة محمد
 قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن المخلفات البلاستيكية من أخطر المشاكل البيئية في الوقت الراهن، حيث تهدد الحياة البرية وحتى حياة البشر.

مضيفا أن كمية النفايات البلاستيكية التي تغزو المحيطات وتقتل الحياة البحرية قد تتضاعف لثلاثة أمثال حجمها في الوقت الراهن خلال العشرين عاما القادمة ما لم تملك الشركات والحكومات القدرة على خفض إنتاج البلاستيك بشكل كبير، مضيفًا أنه طبقا للرابطة الدولية للنفايات الصلبة، فإن استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام زاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن المشكلة الأساسية في البلاستيك هو الطرق غير السليمة في التخلص من المخلفات البلاستيكية، موضحا أن حل أزمة المخالفات البلاستيكية تبدأ بلا شك من خلال حملات توعية مكثفة، والمستهلك قادر على الحد من الكثير من التهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية من أكياس وعبوات مختلفة الأشكال والأحجام وذلك من خلال التخلص الآمن من هذه الخلفات، وهو ما يتطلب أيضا جهود حكومية كبيرة لتفعيل عمليات إعادة التدوير.

وأشار إلى أن عمليات إعادة التدوير مفيدة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، فالاقتصاد يتمثل في تحقيق أرباح من عمليات إعادة التدوير، والبيئي يكون بتخليص البيئة بكل كائناتها الحية من مخاطر البلاستيك الذي بات يشكل تهديدا على الكائنات الحية مثل الأسماك في البحار.
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