مياه البحيرة تنتهي من ربط الخط الجديد بدمنهور على الشبكة الرئيسية

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، من عملية دخول خط بولي إيثيلين قطر 630 مم بطول 1300 متر، لربط الخدمة بداية من مستشفى الحميات وحتى شارع الروضة.





وكانت الشركة قد أعلنت عن قطع المياه عن مدينة دمنهور وبعض قراها تمهيدًا لربط الخط على الشبكة.





وحرص المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، على التواجد بمواقع الأعمال على رأس فريق العمل، يرافقه عدد من مهندسي الشركة، لحين الانتهاء من أعمال ربط الخط وعودة المياه للمنطقة.





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يذكر أن خط بولي إيثيلين قطر 630 مم بطول 1300 متر، يخدم بشكل كبير مدينة دمنهور، بداية من مستشفى الحميات وحتى شارع الروضة، تلك المنطقة التي كانت تكثر بها الأعطال المُفاجئة، حيث تم تجديد الخط بالكامل وعمل محابس على رأس هذا الخط من منطقة الحميات حتى نهاية الخط بشارع الروضة.