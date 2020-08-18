أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

أظهرت بيانات من دراسة جديدة سجلت أعراض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أن هناك ستة "أنواع" مختلفة من الفيروس ، لكل منها مجموعة معينة من الأعراض وبعضها أكثر خطورة من البعض الآخر.





وفقًا للباحثين وراء دراسة أعراض COVID ، فإن النتائج لها آثار كبيرة على كيفية مراقبة حالات COVID-19 وعلاجها ، و "يمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للخطر ومن المرجح أن يحتاجوا إلى رعاية المستشفى في الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا. " وفقا ل "newseu.cgtn"





يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه عدة دول في أوروبا ، بما في ذلك السويد والبرتغال وبلغاريا ، عن معدلات عالية من الإصابات الجديدة ، بينما تتزايد المخاوف من أن بلجيكا قد تكون في بداية موجة ثانية بعد الإبلاغ عن زيادة بنسبة 32 في المائة في الحالات الأسبوعية.





أعراض محتملة جديدة لـ COVID-19 يوميًا :

يقول الباحثون إنه "بوجود أكثر من 4 ملايين مستخدم ، يمثل هذا أكبر دراسة من نوعها في العالم".

يقول العلماء إنه على الرغم من إخبارنا بالأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، مثل السعال والحمى وفقدان الرائحة ، أظهرت البيانات التي تم جمعها من التطبيق أن الأشخاص يمكن أن يواجهوا أيضًا مجموعة واسعة من الأعراض الأخرى. يمكن أيضًا ملاحظة أن تطور ونتائج الإصابة بالفيروس تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأشخاص ، بدءًا من مرض خفيف إلى شديد أو مميت.





وهذا يعني أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 تظهر عليهم الأعراض التالية: الصداع ، وفقدان الرائحة ،فقدان الوعي ، وفقدان الشهية ، والسعال ، والحمى ، وبحة في الصوت ، والتهاب الحلق ، وآلام الصدر ، والتعب ، والارتباك ، وآلام العضلات ، وضيق التنفس ، والإسهال ، وآلام في البطن. أكبر قدر من المساعدة في وقت سابق ، بما في ذلك في شكل وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.





