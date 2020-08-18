شاهد.. خبير تحول رقمي يكشف أخطاء في تطبيق المنظومة بمصر

كشف المهندس أحمد العطيفي، خبير التحول الرقمي ومؤسس المنتدي العربي للاقتصاد الرقمي، أن خطوات تطبيق منظومة وقوانين التحول الرقمي في مصر، غير صحيحة، وهي قضية خطيرة، في فلسفة ميكنة الحكومة.





وأضاف المهندس أحمد العطيفي، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الاهتمام بالمنظومة التشريعية، من ناحية القوانين الأكثر احتياجا، بالنسبة لمنظومة التحول الرقمي





وأشار "العطيفي"، إلى أن المشكلة تكمن في تكرار الأخطاء، عند تجديد القوانين، بحيث تعتمد أغلب المجهودات على تعديل الأخطاء القديمة بأخطاء أكبر منها.





ولفت "العطيفي"، إلى أن مصر تمر بفترة من النهضة في البنية التحتية، لمنظومة التحول الرقمي، والتي جاءت عن طريق الدراسة لمدة 3 سنوات بمجهودات من رئيس الوزراء والرئيس السيسي، بمبلغ 4 تريليون جنيه استثمارات.





وأكد على ضرورة تنظيم البنية الأساسية للعمل، وإعادة هندسة الإجراءات الموجودة، موضحا أنه على الرغم من التحول الرقمي في بعض الدول إلا أن معظم العاملين بها من المصريين.