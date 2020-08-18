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أخبار العالم

حماس تطلب زيادة تصاريح العمل في إسرائيل إلى 100 ألف ومد خط كهرباء جديد وزيادة التمويلات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:09 ص
حماس تفرض مطالب جديدة
حماس تفرض مطالب جديدة على إسرائيل
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سمر صالح
‫قال الكاتب الإٍسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية "أليؤور ليفي"، إن حماس تواصل فرض مطالب عالية على الوسطاء، مشيرًا إلى أن بعضها ليس مطلوبًا من إسرائيل، وتشير إلى استعداد حماس للمضي قدمًا حتى النهاية.
 
وبحسب قناة كان العبرية، فإن من بين مطالب حماس التي قدمتها زيادة تصاريح العمل في إسرائيل إلى 100،000، ومد خط كهرباء جديد وزيادة التمويلات القطرية الشهرية".

وقالت "كان" العبرية إن الأزمات داخل غزة تزداد نتيجة التضييق الإسرائيلي، إذ ستتوقّف محطة توليد الكهرباء اليوم، بسبب نفاد الوقود، بعد منع إسرائيل دخوله قبل أيام، في جزء من العقوبات التي تهدف إلى وقف البالونات الحارقة.

وتابعت أنه يتواصل لليوم الثاني على التوالي منع وصول الصيادين الفلسطينيين إلى البحر، إضافة إلى منع إدخال أنواع المواد والوقود.
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