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رياضة

5 أرقام تاريخية لـ إنتر ميلان ولوكاكو بعد الصعود لنهائي الدوري الأوروبي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:10 ص
لوكاكو
لوكاكو
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مجدي سلامة
نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي تحت قيادة كونتي ، بعدما فاز على فريق شاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة 5/0 .

ويستعد فريق إنتر ميلان لملاقاة فريق إشبيلية الإسباني يوم الجمعة بنهائي الدوري الأوروبي ، وقدم فريق الميلان مستوى مميز بمباراة أمس وواصل الأرقام التاريخية له ، كما سطر البلجيكي روميلو لوكاكو تاريخ جديدًا له مع الفريق الإيطالي.

ويستعرض صدى البلد أبرز الأرقام بعد فوز فريق الميلان من خلال السطور التالية:.

- شارك روميلو لوكاكو في مباراته الخمسين مع إنتر ميلان في جميع المسابقات، كأكثر من أي لاعب في موسم 2019 – 2020 في الدوري الإيطالي أول لاعب في النيراتزوري يصل إلى هذا الإنجاز في موسم واحد منذ خافيير زانيتي الذي لعب 52 مباراة وصامويل إيتو الذي شارك في 53 مباراة.

- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول 30 دقيقة مقارنة باللاعبين بالدوريات الخمس الكبرى المشاركين في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، سجل لاوتارو 13، روبرت ليفاندوفسكي 12 هدفا وتشيرو إيموبيلي وكريم بنزيما سجل 10.

- سجل إنتر 111 هدفا في كافة المسابقات في موسم 2019 – 2020، أكثر بهف مما سجله النيراتزوري في موسم 2006 – 2007 و 1950– 1951 ويعد الرقم القياسي الأعلى في موسم واحد منذ 1929 – 1930.

- إنتر ميلان أول فريق يفوز على الإطلاق في كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي في نصف النهائي بفارق 5 أهداف عن الخصم.

- الفريق الأزرق والأسود سجل 25 هدفًا من ضربات الرأس في جميع المسابقات، أكثر من أي فريق آخر ضمن أفضل الدوريات الخمس الكبرى.
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