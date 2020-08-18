AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جامعة الأزهر تهنئ الإمام الأكبر باختياره الشخصية الإسلامية الأبرز 2020: تأكيد لعالمية الرسالة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:12 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئةَ لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة منح السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، له جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020)، وهي الجائزة السنوية التي تمنح للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي لعبت دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.  

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، في بيان، الثلاثاء، أن منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، هذه الجائزة جاء تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، التي تتسم بالوسطية والاعتدال وترسيخًا للأخوة الإنسانية التي نادى بها فضيلة الإمام الأكبر في جميع المحافل الدولية،  دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين. 

جدير بالذكر أن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشئون الإسلامية الماليزي، قد أعلن أمس أن منح هذه الجائزة إلى فضيلة الإمام الأكبر  جاء تقديرًا لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلته في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مبعوثو الأزهر في ماليزيا، وذلك خلال لقاء الوزير الماليزي مع السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا في مقر وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا.

وجدير بالذكر أيضًا أن ماليزيا يوجد بها فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  ويتراسه الدكتور محمد فخر الدين بن عبد المعطي، أحد خريجي جامعة الأزهر ، وسفير ماليزيا الأسبق لدي جمهورية مصر العربية، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بولاية قدح الماليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

"خريجى الأزهر" تهنئ الإمام الأكبر بحصوله على جائزة ماليزيا لشخصية هذا العام

نادي القضاة يهنئ شيخ الأزهر على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى

ترشيحاتنا

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

كله بالكود..تعرف على دمغة الذهب بالليزر وإزاي تاخد فاتورتك..|التفاصيل

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا

باريس سان جيرمان يخشى مفاجآت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

AdvertisementS

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية