جامعة الأزهر تهنئ الإمام الأكبر باختياره الشخصية الإسلامية الأبرز 2020: تأكيد لعالمية الرسالة

قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئةَ لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة منح السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، له جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020)، وهي الجائزة السنوية التي تمنح للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي لعبت دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.





وأعلن رئيس جامعة الأزهر، في بيان، الثلاثاء، أن منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، هذه الجائزة جاء تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، التي تتسم بالوسطية والاعتدال وترسيخًا للأخوة الإنسانية التي نادى بها فضيلة الإمام الأكبر في جميع المحافل الدولية، دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين.





جدير بالذكر أن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشئون الإسلامية الماليزي، قد أعلن أمس أن منح هذه الجائزة إلى فضيلة الإمام الأكبر جاء تقديرًا لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلته في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مبعوثو الأزهر في ماليزيا، وذلك خلال لقاء الوزير الماليزي مع السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا في مقر وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا.



