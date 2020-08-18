أصغرهم 3 سنوات..شاهد تفاصيل إنقاذ 4 أطفال ببني سويف من الشارع

قال مدير مشروع “ أطفال بلا مأوى ”، حسنى يوسف، إن برنامج أطفال بلا مأوى بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ، ووزارة التضامن يقوم برعاية الاطفال فى الشوارع تحت توجيهات القيادة السياسية.









وأضاف مدير مشروع “أطفال بلا مأوى”، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البرنامج يعمل فى 13 محافظة بــ 17 فريقا متحركا فى الشارع، مشيرًا إلى أنه يتم انقاذ الأطفال او الكبار من الشارع.





وتابع أن الفريق يتلقى البلاغ ويتحرك فورًا للتعامل مع الحالات، منوهًا أنه لاول مرة نجد فى الصعيد أسرة تلفظ أولادها خاصة فى بنى سويف حيث انقذ فريق أطفال بلا مأوى 4 اطفال ونقلهم لمركز استضافة.





واشار إلى أنه تم تلقى بلاغ على السوشيال ميديا بخصوص الاطفال الأربعة والذى كان أصغرهم يبلغ 3 سنوات فقط، مضيفًا أنه تم توفير اماكن لهم.





وأوضح أن فرق العمل تنتقى العناصر بشكل جيد جدًا ويتم تدريبهم جيدًا، مؤكدًا أن الفريق يتكون من مسعف واخصائى نفسي وأخصائى اجتماعى.