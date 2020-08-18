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أخبار البلد

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:29 ص
الجابون
الجابون
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أمينة الدسوقى
الجابون دولة أفريقية عانت من الاستعمار، ولكن شعبها استطاع كتابة النهاية للمحتل وأخرجه من وطنه.

وتحتفل الجابون فى أغسطس من كل عام بعيدها القومى منذ 1960 واستقلالها عن فرنسا، حيث أنها اتجهت منذ ذلك التاريخ إلى إصلاح مؤسستها واستجماع قواها من أجل النهوض مرة أخرى، والرقي بمواطنيها والتخلص من بقايا الاستعمار.

بناء الدولة

دائما تقاس الدول بحجم ثقل مؤسستها ودستورها، هكذا كانت أولى خطوات الجابون هى وضع دستورا من أجل ضمان حياة ديمقراطية، فضلا عن فتح أبواب الاستثمار لتصبح الجابون واجهة استثمارية كبرى، هذا بالإضافة إنتاجها الهائل للنفط، الأمر الذى ساهم فى تنوع اقتصادها الذي يعتمد على الموارد الطبيعية، كما أنها تزخر بالمنجنيز والحديد والخشب، 

السياحة

الجابون دولة صغيرة الحجم ولكنها تمتلك حيوانات نادرة فضلا عن السافانا والزواحف والحيوانات الأمر الذي يجعلها واجهة سياحية للزوار لمشاهدة الغوريلا والفيلة والطيور الغريبة، فضلا عن الاستمتاع بالموسيقى الجابونية الشهيرة، ليس ذلك وفقط بل الفنون الأخري الأكثر متعة فى الجابون هى الأقنعة التى تستخدم فى الاحتفالات مثل الجنائز والأفراح ، حيث يستخدم شعب الجابون الخشب المحلية والمواد الثمينة لصناعة تلك الأقنعة.

يذكر أن الجابون دولة تقع فى غرب وسط أفريقيا، تحدها غينيا الاستوائية من الشمال الغربي ومن الشمال الكاميرون، ومن الغرب خليج غينيا، ومن الشرق والجنوب فى جمهورية الكونغو، عاصمتها ليبرفيل،بها سهول ساحلية وتقع السافانا في شرق البلاد.
فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون
فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون
فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون
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