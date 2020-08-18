استشارى أبحاث بمستشفى سرطان الأقصر: بنك الأنسجة والعينات سيغير تاريخ الطب خلال ١٠ سنوات

أكد استشاري الأبحاث بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر ، الدكتور سمير عزت، اهتمام المستشفى بمجال البحث العلمي كونه يحسن من نسبة شفاء المرضى داخل هذا الصرح الطبي المتميز بمعالجته جميع مرضى السرطان في صعيد مصر بالمجان.









وأوضح استشارى البحث العلمى الدكتور سمير عزت أن البحث العلمي في مجال علاج السرطان تم الاهتمام به منذ عام 2017 ومن خلاله يتم الأخذ في الاعتبار عدة نقاط، أهمها أسباب المرض وأسباب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة للمرض أكثر من آخرين، والعوامل التي تؤثر في استجابة المرضى للسرطان وكيفية تحسين الصحة العامة للمريض حتى بعد الشفاء.









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وقال استشارى البحث العلمى إن أولى خطوات الاهتمام بمجال البحث العلمي في المستشفى هو إنشاء لجنة لأخلاقيات البحث العلمي للتأكد من أن كل الأبحاث التي تجرى تتبع الأسس العلمية، والأخلاقية السليمة، وتم تسجيل اللجنة في وزارة الصحة وكذلك في مؤسسة الصحة الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.









وأضاف استشاري الأبحاث بمستشفى شفاء الأورمان أنه تم أيضًا في إطار الاهتمام بالبحث العلمي إنشاء بنك الأنسجة والعينات وهو من أهم ركائز هذا المجال، والذي يمكن أن يغير تاريخ الطب في الـ10 سنوات القادمة، حيث يتم العمل فيه بإعانة عينات أو أنسجة من المرضى الذين يجرون عمليات جراحية وهذا متاحة للباحثين بداخل المستشفى.









ولفت إلى أنه تم الاهتمام كذلك بالأبحاث الجينية والتي توضح من لديه استعداد للمرض والعيوب الجينية الوراثية لدى عائلة المريض فيتم عمل برامج وقاية لهم مبكرة.







