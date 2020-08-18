أخبار السعودية اليوم: السيول تجرف متفجرات إلى المملكة.. لندن تستأنف الطيران مع الرياض.. الحوثي يطلق قذيفة على جازان.. ومشروع مدينة ترفيهية بمنطقة القصيم

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية

السعودية تدرس إقامة مشروع مدينة ترفيهية بمنطقة القصيم

بريطانيا تعلن قرارا جديدا بشأن رحلات الطيران إلى السعودية

سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي داخل الأراضي السعودية

في خلال يومين فقط، عثرت قوات الدفاع المدني السعودي على عبوة ناسفة صخرية، وصاروخ موجه جرفتهما السيول من اليمن إلى محافظة جازان.





جرفت سيول قادمة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية جسما مشبوها تبين أنه صاروخ من عيار 90 ملم.





وقد أجرى المختصون الاحترازات الأمنية في الموقع والإجراءات اللازمة للتعامل مع الصاروخ، بعدما جرفته السيول إلى وادٍ في منطقة جازان.





وصرح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بجازان «محمد الغامدي» بأن الصاروخ عيار 90 ملم، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في الموقع.





جدير بالذكر أن قوات الدفاع كانت قد عثرت على قنبلة صخرية جرفتها السيول أول أمس من الأراضي اليمنية إلى منطقة جازان في السعودية.





وقد تعاملت معها القوات واتخذت الإجراءات المعتمدة والاحترازات الأمنية اللازمة.







وأعلن القنصل العام البريطاني في جدة سيف آشر، عن استئناف جزئي لرحلات الطيران بين السعودية وبريطانيا.















وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة".







وأضاف: "للتوضيح، هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية".





وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق".





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة السعودية إلى 299914 إصابة، من بينها 28093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1758 حالة حرجة.













وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.





وأضاف أن المقذوف نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وأنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.





وترأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم في السعودية، اجتماعًا للاطلاع على تفاصيل إقامة مشروع مدينة ترفيهية بالمنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا القابضة محمد الخليلي وفريق العمل.





وقُدم خلال الاجتماع عرض تفصيلي للمشروع وطرق تصاميمه والمدة الزمنية له والقيمة المتوقعة لتكلفة كامل المشروع، بالإضافة إلى خطط الشركة المزمع تنفيذها في المنطقة، وما تشمله من إنشاء مجمع ترفيهي متكامل بمساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية، وخيارات متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية والعالمية، والملاهي الترفيهية الضخمة.





وعبر فيصل عن سعادته بما شاهده وما ستقوم به شركة سيرا القابضة بعد توفيق من الله لدعم مشروعات الترفيه في المنطقة، معربًا باسم أهالي منطقة القصيم عن شكره لجميع فريق العمل لإطلاق مدينة ترفيهية متميزة وحديثة، لما لها من مردود اقتصادي على المنطقة وستسهم في الجذب السياحي لمنطقة القصيم.





وكتب آشر في تغريدة على "تويتر" أن هذه الرحلات تخص الأشخاص سواء من حاملي الجنسية البريطانية أو غيرها، من الراغبين في العودة إلى المملكة المتحدة.وأعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، سقوط مقذوف أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.وأكد الأمير دعمه لخدمة مشروعات الترفيه وجميع المشروعات في المنطقة، لما لها من أهمية اقتصادية تسهم في توفير العديد من الوظائف لشباب وفتيات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تحويلها إلى وجهة ترفيهية متميزة، بسبب موقعها الجغرافي المميز، ولما لها من أهمية سياحية في إستراتيجية السياحة بالمملكة.