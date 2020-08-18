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مرأة

احترس منها.. 3 أنواع لسرطان الكبد تعرف على أعراضها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:01 م
انواع سرطان الكبد
انواع سرطان الكبد
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مرض سرطان الكبد، وتعددت أنواعه، لذلك كشف موقع America عنها:


لسرطان الكبد عدة أنواع، منها:

سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، ويسمى أيضًا الورم الكبدي.


سرطان القنوات الصفراوية (سرطان القناة الصفراوية).

الساركوما الوعائية، وتسمى أيضًا سرطان الأوعية الدموية.


سرطان الكبد الثانوي، المعروف أيضًا باسم ورم خبيث لسرطان الكبد.


يعتبر سرطان الخلايا الكبدية أكثر أنواع أورام الكبد شيوعًا، حيث يمثل ما يقدر بنحو 75 في المائة من جميع حالات المرض.


أعراض سرطان الكبد
لا تسبب أورام الكبد عمومًا أعراضًا حتى تتطور، عندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:

فقدان الوزن غير المقصود
فقدان الشهية
استفراغ وغثيان
ألم في البطن أو تورم
اليرقان

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