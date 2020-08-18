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رياضة

المصري: نشكر اللجنة الخماسية بعد تأجيل مباراة الاتحاد وإعادة لقاء الإسماعيلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:20 ص
حسن عمار
حسن عمار
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مجدي سلامة
أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن لقاء المصري والاتحاد تم تأجيله لحين شفاء لاعبي المصري المصابين بفيروس كورونا.


وقال حسن عمار، خلال تصريحات تليفزيونية، إن إدارة النادي المصري تشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل المباراة القادمة، وأيضا إعادة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري، خاصة بعدما تأكدوا من صحة موقف اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.


وأضاف: "اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تفهمت كل ما حدث وبناءً عليه تم تأجيل المباريات وترحيلها لموعد آخر، وأن إصابات لاعبي المصري كانت 14 لاعبا بخلاف بعض الإداريين، وأنه لا يوجد أزمة لحارس الفريق أحمد مسعود".


واختتم: "حدث فقط سوء تفاهم أدى لحدوث ما تم فعله خلال الأيام الماضية، ولكن قرار اللجنة الخماسية كان صائبا بإعادة النظر في مباراة الإسماعيلي وتأجيل لقاء الإتحاد السكندري في بطولة الدوري، وأهم شيء فقط هو سلامة اللاعبين، ومعدلات الشفاء أصبحت جيدة للغاية باستثناء مدربي الفريق".
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