قبل تناولها.. الطريقة الصحيحة لغسل وتطهير الخضراوات والفواكه

١- يتم غسل الخضار والفاكهه تحت الماء الجاري مع فركها جيدا للتخلص من بقايا الاتربه والميكروبات الموجودة علي سطحها وفي الثمار المحتوية علي كثير من الأتربة مثل البطاطس او الموالح يمكن فركها بفرشاه نظيفة ويمكن نقع الخضراوات والفاكهه في خل وماء لمدة ربع ساعة ثم فركها جيدا تحت الماء الجاري.





٢- في حالة الخضراوات الورقية مثل الخس والتي قد تحتوي على حشرات صغيرة أو قواقع داخلها يتم نقعها في خليط مكون من ٢ كوب ماء + ٢ ملعقة كبيرة ملح + ليمون وتركها لمده دقيقة إلي خمس دقائق علي الأكثر ثم تنقع في ماء وخل ، أو ماء وبرمنجانات من الصيدلية .. يتم النقع لمدة ١٥ دقيقة ثم تغسل تحت الماء الجاري وتترك لتجف.





٣- في حالة الفواكه الحساسة التي يتأثر طعمها مثل التوت يتم رشها بعصير ليمون مخفف ٢ كوب ماء + نصف كوب ليمون ثم نقع التوت في الماء النقي لمدة ١٥ دقيقة ثم يترك ليجف ثم يوضع في الثلاجة.