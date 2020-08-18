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بلاغ فورى لحماية المستهلك.. مسئول مبادرة ما يغلاش عليك يحذر المحال التجارية من التلاعب في التخفيضات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:24 ص
محمد عبدالفتاح، مساعد
محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية ومسئول مبادرة ميغلاش عليك
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فرح علاء الخولي
قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية ومسئول مبادرة "ما يغلاش عليك"، إن المستهلك يمكنه معرفة المحلات المشاركة في المبادرة من خلال موقع المبادرة mobadra.gov.eg، وذلك من خلال دليل المستهلك ويحتوي على أسماء المصنعين والتجار والسلع داخل المبادرة.


وأوضح محمد عبد الفتاح، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، بدأت بـ 140 صانعا، و120 تاجرا، و4200 سلعة، ووصل هذا الرقم لـ 170 صانعا، بجانب 1500 تاجر و7000 آلاف سلعة ومنتج.


واضاف أن هناك رغبة قوية في مشاركة الصناع والتجار والمساهمة في المبادرة بما يصب في صالح المواطن المصري، مشيرا إلى أن المبادرة مدتها 3 أشهر وتنتهي في شهر أكتوبر، ومن ثم يتم تقييم أثر المبادرة على المصنعين والاقتصاد المصري، ثم يتم دراسة اتخاذ قرار بمدها أو إعادة تكرارها بعد فترة معينة.


وأكد أن أي مواطن لا يحصل على التخفيض من المحال التجارية المشاركة في المبادرة يجب عليه أن يمتنع عن الشراء ويبلغ جهاز حماية المستهلك وسيتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري.
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