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رياضة

وكيل اللاعب: مروان محسن سعيد بالأهلي ولا يرغب في الرحيل إلى بيراميدز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:22 ص
مروان محسن
مروان محسن
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مجدي سلامة
أكد تامر النحاس، وكيل اللاعب مروان محسن، أنه لم يتلق أي عرض من نادٍ آخر لانتقال اللاعب إليه، مشيرا إلى أن اللاعب سعيد داخل صفوف النادي الأهلي ولا ينوي مغادرة الفريق نهائيا.


وقال تامر النحاس، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب بعد تجديد تعاقده يتبقى له 3 مواسم كاملة تبدأ من الموسم القادم، وإن مروان من المهاجمين الجيدين بالدوري المصري ولكن لديه سوء توفيق فقط خلال الفترة الأخيرة، ولا يختلف أي شخص على إمكانيات مروان محسن وهو من أهم لاعبي مصر.


وأوضح أن مروان محسن يعتبر محطة مهمة لخطة الفريق، ولا يقوم بإضاعة فرص كثيرة كما يتحدث البعض لأنه لا يتاح له الكم الكبير من الفرص، بينما وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، كان يمتلك سجلا كبيرا بسبب إضاعة الفرص، وهو مهاجم مهم جدا للفريق ويجب عودته مرة أخرى للنادي الأهلي، وكلا اللاعبين لديه أهمية كبيرة داخل صفوف الفريق الأحمر.


وأضاف أن تألق المهاجم يعتمد على الفريق بالكامل لكي يتم إتاحة كم كبير من الفرص، وأكد أن المبالغ المتداولة لأسعار اللاعبين حاليا كبيرة للغاية ولا يستحق اللاعبون أن يأخذوا هذه المبالغ، خاصة أن بطولة الدوري غير قوية مقارنة بباقي الدوريات العربية.


واختتم تامر النحاس تصريحه قائلا: "عدم تواجد قانون اللعب المالي النظيف يؤثر على كرة القدم المصرية، لأنه غير واضح من هي الجهات التي تقوم بتمويل فريق بيراميدز، خاصة أن الفريق لا يحقق المكاسب المالية الكبيرة مقارنة بالمبالغ المالية التي يأخذها اللاعبون".
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