45 بئر مياه جوفي يدخل الخدمة لزيادة الكمية المنتجة بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم الانتهاء من دق 45 بئر مياه جديد خلال عام 2019/2020 بتكلفة تبلغ 29.2 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة.





وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج لخدمة 90 ألف نسمة كما تم تنفيذ 4 آبار بمركز المنشاة لخدمة 30 ألف نسمة.





كما تم الانتهاء من دق بئري مياه بمركز ساقلتة لخدمة 35 ألف نسمة وبئري مياه بمركز جهينة لخدمة 65 ألف نسمة.





كما تم تنفيذ 4 آبار بمركز المراغة لخدمة 40 ألف نسمة و3 آبار بمركز طما لخدمة 60 ألف نسمة وتنفيذ 4 آبار بمركز طهطا لخدمة 55 ألف نسمة ودق 8 آبار بمركز جرجا لخدمة 57 ألف نسمة و4 آبار بمركز دار السلام لخدمة 50 ألف نسمة ودق 7 آبار بمركز البلينا لخدمة 25 ألف نسمة.





وشدد اللواء بدرى، على ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث لأنها تمثل مصدرا أساسيا في مد المواطنين باحتياجاتهم المائية وذلك عن طريق عدم دق قيسونات الصرف الصحي التي تؤثر على نوعية المياه المنتجة.





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