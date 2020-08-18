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أخبار العالم

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:19 ص
إسرائيل تشتعل
إسرائيل تشتعل
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سمر صالح

اندلعت سلسلة حرائق اليوم الثلاثاء، في مناطق واسعة بمستوطنات غلاف قطاع غزة جراء سقوط بالونات حارقة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن حريقين اندلعا أحدهما في دفيئة زراعية في منطقة شاطئ عسقلان وآخر حول تجمع سكني.
 
وأوضحت أن سكان المنطقة وفرق الإطفاء أخمدوا الحريقين.
 
وأشارت القناة إلى سقوط بالون حارق في ساحة منزل في مستوطنة سديروت مما ألحق أضرارا فيه، دون وقوع إصابات.
 
وأفادت بسقوط بالون آخر في سديروت مزود بمواد متفجرة تعاملت معه شرطة المتفجرات.
 
وذكر موقع "روتر نت" العبري بسقوط أربع بالونات مزودة بمواد متفجرة في مستوطنة أشكول.
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