AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللعبة الشهيدة.. عودة بطولة الريشة الطائرة تحت 19 سنة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:26 ص
الريشة الطائرة
الريشة الطائرة
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا عن عودة بطولة الجمهورية تحت 19 سنة للريشة الطائرة للملاعب بعد غياب بسبب جائحة كورونا.


وقال كابتن هشام التهامي، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إنه اليوم بدأت بطولة الريشة الطائرة تحت 19 سنة، وهي من ضمن البطولات التي لم تلعب هذا العام بسبب توقفها لمواجهة جائحة كورونا.


وأضاف هشام التهامي، خلال حواره، أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات للعودة مرة أخرى للنشاط مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لقرارات رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وذلك للحفاظ على صحة اللاعبين وحفاظا على المنظومة الرياضية.


وأكد كابتن محمد عاطف، مدرب ريشة طائرة، أن عودة النشاط لها أثر نفسي كبير على اللاعبين، وأن تلك البطولة تعتبر بطولة حافز، خاصة بعد خروج أغلب اللاعبين من امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن أغلب اللاعبين حاصلون على 90% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

77 مدربا مصريا يشاركون في الدورة التدريبية للريشة الطائرة بتنظيم إماراتي

الريشة الطائرة يخاطب الأولمبية لتحديد موعد المسحة الطبية للاعبي المنتخب

الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

استخدامات غير عادية للقهوة لم تفكري بها من قبل

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

إطلالة ساحرة.. توبا بيوكستون تثير الجدل عبر إنستجرام

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون