اللعبة الشهيدة.. عودة بطولة الريشة الطائرة تحت 19 سنة

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا عن عودة بطولة الجمهورية تحت 19 سنة للريشة الطائرة للملاعب بعد غياب بسبب جائحة كورونا.









وقال كابتن هشام التهامي، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إنه اليوم بدأت بطولة الريشة الطائرة تحت 19 سنة، وهي من ضمن البطولات التي لم تلعب هذا العام بسبب توقفها لمواجهة جائحة كورونا.









وأضاف هشام التهامي، خلال حواره، أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات للعودة مرة أخرى للنشاط مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لقرارات رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وذلك للحفاظ على صحة اللاعبين وحفاظا على المنظومة الرياضية.









وأكد كابتن محمد عاطف، مدرب ريشة طائرة، أن عودة النشاط لها أثر نفسي كبير على اللاعبين، وأن تلك البطولة تعتبر بطولة حافز، خاصة بعد خروج أغلب اللاعبين من امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن أغلب اللاعبين حاصلون على 90% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة.



