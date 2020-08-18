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أخبار البلد

مايا مرسي: قرار رئيس النيابة الإدارية يأتي ترسيخا لدور المرأة في العمل القضائي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:30 ص
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
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أمل مجدى
يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بتعيين كل من المستشارة عبير ممدوح طنطاوى فى منصب مديرة للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة نيفين محمد طلعت الديب، فى منصب مديرة للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.


وأشادت الدكتورة مايا مرسي بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي جاء فيه أن ذلك يأتي إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، مما يدل على مدى حرص النيابة الإدارية وسعيها الحثيث نحو تمكين المرأة ودعم وصولها إلى المواقع القيادية داخل الهيئة وتذليل جميع العقبات في سبيل ذلك، وهو ماعهدناه منها دائمًا، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع توجه الدوله الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  على مساندة المرأة وتمكينها في جميع المجالات بناءً على الجدارة والكفاءة التى تتمتع بهما، وعلى مدى قدرتها على إثبات ذاتها في القطاع الذي تعمل فيه، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تمثل صورة مشرفة ومشرقة لمصر، فقد برهنت المرأة المصرية دائما على مدى حبها وانتمائها لوطنها وإخلاصها لعملها وإصرارها على النجاح والتفوق وإثبات ذاتها في جميع المجالات.


وبهذه المناسبة، يتوجه المجلس بخالص التهنئة إلى كل من المستشارة عبير ممدوح طنطاوى، والمستشاره نيفين محمد طلعت الديب على تعيينهن في هذه المناصب الهامة، متمنيًا لهما النجاح والتميز والتوفيق الدائم.


يذكر أن المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة 1993، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية، ثم انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل، حتى عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016.


تجدر الإشارة إلى أن المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 1994، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور، ومكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016.

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