AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لأول مرة.. اختبارات إلكترونية للفرق النهائية بتمريض حلوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:58 ص
كلية التمريض جامعة
كلية التمريض جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
نظمت كلية التمريض بالجامعة ولأول مرة اختبارات الفرق النهائية إلكترونيًا، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة نعمة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمعامل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكلية الخدمة الاجتماعية. 

وتعد كلية التمريض الكلية الأولى بجامعة حلوان التى تجري اختبارات إلكترونية للفرق النهائية وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا في ظل حرص الجامعة على سرعة تطبيق وتعميم منظومة التحول الرقمي على جميع كليات الجامعة والعمل الدؤوب للدكتورة صفاء صلاح للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد ودقيق مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشددت عميد الكلية على ضرورة التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحان وحتى الانتهاء منه والتأكد من تعقيم معامل الاختبارات قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات. 

كما عمل كل من الدكتور أسامه عز الدين عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية على تذليل أي معوقات أمام الطلاب، والاطمئنان على سير الاختبارات بشكل جيد.

وقام بالدعم الفني الدكتورة سامية على مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب، والدكتورة ميادة طه مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض والدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي الأول من يوليو

اليوم .. حاسبات حلوان تطلق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى

نجاح أول تجربة اختبار إلكتروني من بنوك الأسئلة عن بعد| "طب حلوان" تحقق طفرة في التحول الرقمي

لتعزيز التعاون وبحث تبادل الخبرات.. رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير بيلاروسيا

جولة تفقدية لوفد من الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

رئيس جامعة حلوان يفتتح ورشة عمل الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي

ترشيحاتنا

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

الرئيس السيسي يصدق على تعديل الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها

المبادئ لا تتجزأ.. شريف إكرامي والحضري وجهان لعملة واحدة وموقف الأهلي ثابت

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

الأرصاد: تحسن كبير في درجات الحرارة بداية من الخميس القادم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم