لأول مرة.. اختبارات إلكترونية للفرق النهائية بتمريض حلوان

نظمت كلية التمريض بالجامعة ولأول مرة اختبارات الفرق النهائية إلكترونيًا، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة نعمة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمعامل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكلية الخدمة الاجتماعية.





وتعد كلية التمريض الكلية الأولى بجامعة حلوان التى تجري اختبارات إلكترونية للفرق النهائية وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا في ظل حرص الجامعة على سرعة تطبيق وتعميم منظومة التحول الرقمي على جميع كليات الجامعة والعمل الدؤوب للدكتورة صفاء صلاح للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد ودقيق مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وشددت عميد الكلية على ضرورة التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحان وحتى الانتهاء منه والتأكد من تعقيم معامل الاختبارات قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.





كما عمل كل من الدكتور أسامه عز الدين عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية على تذليل أي معوقات أمام الطلاب، والاطمئنان على سير الاختبارات بشكل جيد.



