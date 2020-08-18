ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم

أن تكون أسود اللون لا يعنى أنك لا تمثل أهمية أو أنك بدون فكر، بل هو لون يعطيك مميزات عدة تنفرد بها عن أى شخص آخر، وهناك أ فارقة استطاعوا أن يغيروا نظرة العالم للقارة السمراء ونجحوا وتقدموا وأثبتوا للبشرية إبداعهم، هكذا كانت أنيفا موفيومبا، مصممة الأزياء الكونغولية، التى قدمت أزياءً مبتكرة ومستلهمة من البيئة الأفريقية.









موفيومبا بدأت مشوارها نحو العالمية فى 2012، حيث كانت تعمل بالقطعة وتتلقى الطلبات من خلال موقع "إنستجرام"، ولكنها بعد ذلك وجدت أن الأمر مكلف وتوقفت عامين ولكنها عادت من جديد فى 2016 حيث أطلقت أنيفا مجموعتها تحت اسم Essentials وكانت هذه الانطلاقة مكونة من البنطلونات ذات المنحنيات، والحياكة المريحة، والفساتين سهلة الالتفاف التي يتراوح سعرها بين 300 دولار و500 دولار.

















ولأنها لم تمتلك أمولا طائلة للانطلاق، روجت بداية لتصميماتها وجعلت الطلب مسبوق الدفع من أجل أن تستجمع قواها مرة أخرى وتنهض بمجموعتها، وبالفعل حصلت أنيفا على المال وكانت تدفع ثمن المواد اللازمة والتصنيع، لإنتاج المزيد من الملابس والتصميمات، وهكذا استطاعت الكونغولية أنيفا، أن تتقدم فى عالم الموضة.

















فى يونيو 2019 قدمت أنيفا مجموعتها Pink Label الأكثر طموحًا والمعاصرة كمكمل لـ Essentials، لتستكمل أنيفا تألقها كان لعام 2020 مذاق آخر فلم يمنعها انتشار فيروس كورونا المستجد من الابتكار، حيث قامت بعرض تصميماتها الجديدة بتقنية 3d " ثلاثي الأبعاد" على الإنترنت والتى لاقت رواجا كبيرا داخل أوساط الموضة.







