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برلمان

المسعود: تطوير مطار سانت كاترين يجذب السياحة العالمية للمدينة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:50 ص
مطار ساننت كاترين
مطار ساننت كاترين
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فريدة محمد
أعلن النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييده التام لضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل فى ضوء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري والذى يهدف إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين.

وأشاد " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم بالنجاح الكبير الذى حققه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى فى تطوير وتحديث مختلف المطارات المصرية والتى أصبحت تضاهي المطارات العالمية مؤكدًا أن تطوير مطار سانت كاترين بجنوب سيناء سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة لجذب سياح العالم الى هذه المدينة المهمة خاصة فى ظل خطط التطوير والتحديث المستمرين من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمدينة سانت كاترين.

وأكد اهمية تنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلو متر وبعرض 45 مترا. وتنفيذ عدد (2) طابان عرض كل طابان 7.5 متر وتنفيذ مبنى ركاب سعة 600 راكب/ ساعة اضافة الى تطوير ساحة إنتظار السيارات الخاصة بالأفواج السياحية.
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