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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة للربط بسوق العمل|صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:52 ص
جامعة بني سويف كلية
جامعة بني سويف كلية زراعة
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محمد عبدالحليم

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن مركز البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة يحتوى على 13 وحدة إنتاجية متنوعة. حيث تم افتتاح 3 وحدات منها مؤخرا  وهم وحدات إنتاج الشتلات، والعسل، والمنظفات.


وذلك بهدف ربط العملية التعليمية داخل الجامعة بسوق العمل الخارجي وانطلاقا من دور المسئولية المجتمعية التي  تتبناها الجامعة من خلال توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم.


وأوضح الدكتور منصور أن وحدة إنتاج الشتلات تنتج العديد من جميع أنواع الخضروات والفواكه والزينه، بالإضافة إلى وحدة المنظفات والتي يتم من خلالها إنتاج الكحول والمنظفات والكلور والمنظفات السائلة، ووحدة إنتاج العسل مؤكدا أن الهدف من تلك الوحدات أن يستفيد منها الطلاب لتأهيلهم بعد تخرجهم لسوق العمل.

 وأكد رئيس الجامعة أن تلك المنتجات يتم الاستفادة بها بعدما تم فتح منفذ للبيع داخل الكلية ليتم البيع بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، ولأهالي المحافظة وذلك من دور  الجامعة تجاه المجتمع السويفى للمشاركة في سوق العمل.
رئيس جامعة بنى سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة للربط بسوق العمل|صور
رئيس جامعة بنى سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة للربط بسوق العمل|صور
رئيس جامعة بنى سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة للربط بسوق العمل|صور
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