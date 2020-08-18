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رياضة

ميدو: فايلر يحير كارتيرون بـ أحمد فتحي.. ومعلول قوة الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:45 ص
فايلر
فايلر
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مجدي سلامة
أكد أحمد حسام ميدو أن مباراة الأهلي وأسوان كانت مهمة في مشوار النادي الأحمر بالدوري المصري لتحقيق اللقب الـ 42 له، حيث فاز على فريق أسوان بنتيجة 3/0 في الجولة الـ20 من البطولة.

وأضاف ميدو خلال تقديمه برنامجه "أوضة اللبس" المُذاع عبر قناة "النهار": "مباراة سموحة وإنبي من أسوأ المباريات التي رأيتها في حياتي، فريقين لا يرتقيا لمستوى الدوري الممتاز".

وتابع: "فوز الأهلي على أسوان اليوم كان مهمًا للغاية في مشواره بمسابقة الدوري".

وواصل: "أتوقع أن يدفع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بجونيور أجاي في مركز المهاجم أمام الزمالك، هو يريد تكرار سيناريو مباراة السوبر التي أقيمت على ملعب برج العرب".


واستكمل: "أي فريق كبير قادر على الفوز على الأهلي في وجود محمود متولي وأيمن أشرف، بسبب ضعف الثنائي على مستوى سرعة التغطية، ولكن الثنائي مناسب جدًا في حالة استحواذ الأهلي، ولكن عند مواجهة فريق كبير مثل الوداد أو الزمالك يجب الدفع بـ ياسر إبراهيم، لأنه يمتلك السرعة التي تجعله قادرًا على التغطية".


وأوضح: "علي معلول يمثل 40% من القوة الهجومية الخاصة بفريق الأهلي، وفايلر يعتمد عليه بشكل كبير، أي مدرب ينجح في إيقاف معلول سيجعل الأهلي يُعاني كثيرًا على المستوى الهجومي".


وأردف: "الأهلي يواجه أزمة دفاعية على مستوى التغطية الدفاعية للجناحين، وكذلك قلبي الدفاع، والأهلي سيعاني كثيرا من ذلك في مواجهة الفرق الكبرى".


واستطرد: "رغم فوز الأهلي على أسوان، أثق أن فايلر يشعر بالقلق بسبب مشكلة الفريق الواضحة في استعادة الكُرة".


واختتم: "لدي معلومات أنه قيل لـ فايلر نصًا (حاول أن لا تعتمد على أحمد فتحي إلا في حالات نادرة جدًا)، ومشاركته اليوم أعتقد أن هدفها هو إثارة حيرة كارتيرون قبل مواجهة الزمالك".

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