بعد قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. نواب: المواطن لن يتأثر بهذه الزيادة.. ومُقترح بتخفيض أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للفئات الأكثر احتياجًا وجعله أسبوعيًا

مقترح برلماني بتزويد محطات المترو بمطاعم وكافيهات ومكتبات

الخشب: المواطن لن يتأثر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشريف: الفئات الأكثر احتياجًا تحتاج للدعم في الفترة المقبلة









كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن أسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، والتي بدأت أمس، الاثنين.











وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو كالتالي:





زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل: أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 7 جنيهات لمحطات الخط الثالث، أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و10 جنيهات لمحطات الخط الثالث.









ومن 16 محطة، سعر التذكرة 10 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 12 جنيهًا لمحطات بالخط الثالث.









وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لن تؤثر على المواطن بأي شكل من الأشكال، مشيرين إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة عربات المترو مقابل هذه الزيادة حتى يشعر المواطن بالتحسن.











وفي هذا السياق، اقترحت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم تزويد محطات مترو الأنفاق بمطاعم وكافيهات ومحلات لبيع الكتب وغيرها من الأشياء الترفيهية، قائلة: "في الخارج المترو بيكون زي فسحة للمواطن بيكون موجود مطاعم وكافتيريات ومكتبات بتحس إنك موجود في مول تجاري وليس وسيلة مواصلات".











وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يجب الاستفادة من عدد الركاب الذين يستقلون المترو بشكل يومي تقريبًا، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الدخل الثابت لمترو الأنفاق ويجعل هناك تنوع في مصادر الدخل الخاص به.









وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع قيمة التذكرة حل مؤقت ويجب على الجهات المعنية التفكير في حلول أخرى تجعل مترو الأنفاق من أهم مصادر الدخل القومي، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالإعلانات التي يتم نشرها في جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.











وطالبت وزارة النقل بالكشف عن التكاليف الثابتة والمتغيرة لمترو الأنفاق وقيمة المبلغ التي يحتاجها المترو للتطوير حتى يعرف الجميع أن رفع قيمة التذكرة كان أمرًا حتمية، قائلة: "المصري لا يتأخر على بلده في كل الأوقات لكن لابد من أن يتم مصارحته بجميع الأمور".











بدوره، أكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن المواطن لن يتأثر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في سبيل توفير جميع سبل الراحة له، قائلًا: "المواطن بيختار الوسيلة السريعة التي توفر له الوقت وتدخر له بعض الأموال التي قد يدفعها في المواصلات العادية بالإضافة لوجود مكييفات الهواء التي تقلل من حر الطريق".











وأوضح "الخشب"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة النقل تسعى لتطوير منظومة السكة الحديد ومنظومة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطارات التي تحتاج لصيانة حتى يتم الاعتماد عليها بشكل دائم.











ونوه عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع خطط لتطوير هذه المرافقات وصيانتها بشكل دوري، مع ضرورة الاعتماد على أكثر من طريقة لكسب المال الخاص بعمليات الصيانة والتطوير، لافتًا إلى ضرورة العمل في إطار ما يخدم مصلحة المواطن.









من جانبه، اقترح النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تخفيض أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للفئات الأكثر احتياجًا وجعله أسبوعيًا وليس شهريًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، قائلًا: "لابد أن نوسع دائرة الاشتراكات لهذه الفئات ونجعل المدة صغيرة بحيث لا يدفع المواطن مبلغ كبير على مرة واحدة".











وأكد "الشريف"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تكاليف خطوط مترو الأنفاق لا تتوقف بمجرد إنشاء هذه المحطات بل تستمر بسبب عمليات الصيانة التي تتم بشكل دوري، قائلًا: "مترو الأنفاق بيتعامل مع أرواح المواطنين وأي خطأ من الممكن أن يكلفنا كثيرًا، ولذلك فإن الصيانة شيء مهم جدا حتى إن كانت تكاليفه باهظة".









