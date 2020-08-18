وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية يوقعان 3 بروتوكولات تعاون مشترك لإطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات إلكترونيا

هالة السعيد:

إطلاق البث التجريبي لبوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg بشكلها الجديد

البوابة تمكن المواطن من الحصول على الخدمات إلكترونيًا بالكامل

الخدمات المقدمة تبدأ من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة لمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات

رفع خدمات محافظات القاهرة والمنيا وسوهاج وقنا والقليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية

محمود شعراوي:

بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الالكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير

البروتوكول يهدف إلى ضمان استدامة وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القوميّة للبريد.









وخلال حفل التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه البروتوكولات تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهما هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومي وتحسين إدارة موارد الدولة.









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وأضافت "السعيد" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى في بروتوكولات اليوم إلى وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويُعلي من رضاء المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، مشيرة إلى أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهما شركة إي فاينانس والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية فهي جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.











وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg تم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي في مقر مبنى محافظة القاهرة، وذلك لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة الي الذهاب لمقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات.









ولفتت "السعيد" إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفيرالجهد والوقت، وعناء الذهاب إلى المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولًا إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.









كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلبا ملحوظا في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، وتجديد تراخيص البناء، وتوصيل مرافق مؤقتة، وإخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، وتجديد رخصة إشغال، وتنازل عن رخصة محل، والحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، وسداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، وإعلان تصالح عن حجز إداري، وتعد هذه الخدمات ذات إقبال جماهيري، مما يعد نجاحا للبوابة وتأكيدا على كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدة أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.











وأكدت "السعيد" أنه على الرغم من أهمية خطوة التحول لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا بالكامل، إلا أن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن بسبب تحدي وباء كورونا ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد. لذلك عملت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية على الإسراع في إتمام هذه الخطوة نتيجة الظروف الراهنة، مشيرة إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب.









وتابعت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، وذلك لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظفا من 27 محافظة.





من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.











وأشار وزير التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.









وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محنة فيروس كورونا أدت إلى منحه لنا في الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة والإتاحة على شبكة الإنترنت، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ ذلك في العديد من الأعمال منها على سبيل المثال إدارة الاجتماعات والتدريب والتعليم والشكاوى وغيرها من الأنشطة الحكومية، والآن جاء الدور على أداء الخدمات المحليات ضمن حزمة من التكليفات الرئاسية.









وقال شعراوي إن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلى أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمة (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمة (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).













وأكد وزير التنمية المحلية أن بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات.









وقال شعراوى إن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.









وأضاف الوزير أن البروتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامة وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (آلياف ضوئية) بين الجهات الحكومية ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.









وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقوم بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري بـ 185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.









وأكد شعراوى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكله التنظيمية لدواوين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي سينتج عنه إدراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة مثل وحدات المتغيرات المكانية علي سبيل المثال على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشر لقيادة المحافظة (المحافظ - نائب المحافظ – السكرتير العام)، وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها وإثابتهم عند الإجادة ومحاسبتهم عند التقصير.











وأشاد اللواء محمود شعراوى بالدور الذى تقوم به شركة "اي فايناناس" فيما يتعلق بآليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.