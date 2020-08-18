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اقتصاد

مياه أسيوط: تعيين 24 شابا نائبا لرؤساء القطاعات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:49 ص
القابضة للمياه
القابضة للمياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن إنابة (24) موظفا كنواب لرؤساء قطاعات الشركة كتوجه جديد نحو تصعيد الشباب، والتوسع فى تمكينهم من المناصب القيادية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسيوط، أن اختيار الشباب في تلك المناصب القيادية يساهم فى إعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرات وخلق جيل قادر على العطاء وتحمل مسئوليات العمل ومزج الفكر الجديد مع الخبرات السابقة.

وأوضح أن هذا الاختيار لم يأتى إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية التى نظمتها الشركة من خلال مركزها التدريبى باستقطاب أكفأ المدربين وأخصائى التنمية البشرية فى مجالات تخصصهم، وتوجيه إنابتهم بما يتناسب مع طبيعة العمل العام.

وصرح صلاح بأنه سيلتقى بالقيادات الشبابية في أقرب وقت ممكن للتأكيد على إنجاز المهام المطلوبة وتخطى حاجز الفكر التقليدى نحو مزيد من الابداع، يأتى هذا فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب للارتقاء بالعمل المؤسسى.

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