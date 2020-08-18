برلمانية: تأهيل العاملين بالحكومة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية يقدم خدمات ميسرة للمواطن

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بشأن ضرورة الإسراع في تأهيل العاملين وتدريب الكوادر على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تخدم على فكرة التحول للمجتمع الرقمي، وميكنة جميع الخدمات التي تُقدم للمواطنين.





ولفتت عطوة، في بيان لها، أن تأهيل الكوادر الحكومية التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم في بدء عصر جديد قائم على بنية تحتية للتكنولوجيا الكاملة، تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بقيمتها الفعلية وإنهاء عصر المصالح الحكومية الروتينية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية الحديثة التي ينشأها الرئيس السيسي.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن عملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن تسهيل عملية حوص للمواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب للمصلحة، فهذا الأمر يحتاج لتأهيل وتدريب الكوادر وإنشاء شبكة تكنولوجيا كبيرة تربط المواطن بالجهات الحكومية كلا في اختصاصه.



