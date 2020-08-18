AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تسريحات شعر تصيب بمرض مزمن.. 18 علامة لمرض الكبد.. وجبة اقتصادية بـ 10 جنيهات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:39 م
نشرة المرأة
نشرة المرأة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


منها تقلص الكيس عند الرجال.. 18 علامة تشير بخطورة وضع الكبد

أعراض سرطان الكبد، مثل العديد من أنواع السرطان، غالبًا لا تظهر أعراض سرطان الكبد في المراحل المبكرة.


نتيجة لذلك، تميل أورام الكبد إلى التشخيص في مرحلة أكثر تقدمًا، نظرًا لعدم تطوير اختبارات فحص روتينية موصى بها على نطاق واسع لسرطان الكبد.


الكمادات الباردة أم الدافئة أيهما أفضل فى علاج الصداع النصفي؟

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها النظام الغذائي والاجتهاد.


بعشرة جنيه.. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية للأسرة فى موسم انخفاض سعر الخضار.


نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

يعتبر الزبيب من الأطعمة المفيدة للجسم، خصوصا للرجال، ولكن هذه الفوائد قد يجهلها الكثير، حيث أثبتت الدراسات أن الزبيب أو ما يعرف بالعنب المجفف هو بديل الفياجرا وقد يعتمد عليه الرجال في دول قارة آسيا، ويعد إحدى الأساسيات للعريس في ليلة زفافه.


أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

وفقًا للباحثين وراء دراسة أعراض COVID، فإن النتائج لها آثار كبيرة على كيفية مراقبة حالات COVID-19 وعلاجها، و"يمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للخطر ومن المرجح أن يحتاجوا إلى رعاية المستشفى في الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا"، وفقا لـnewseu.cgtn".


ابتعدى عنها.. تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن

قد يكون الصداع ناتجًا عن أسباب مختلفة، مثل الإجهاد أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى الطقس السيئ، ومن الممكن أيضا أن تكون الطريقة التي تختارينها لتصفيف شعرك عاملًا رئيسيًا يسبب لكِ الصداع، وقد تؤدي بعض تسريحات الشعر التي تضغط على فروة رأسك إلى الشعور بالألم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. 5 فيروسات لهذا المرض تعرف علي أعراضهم

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد: سبب اختيار 28 يوليو.. وأعراض غير متوقعة عن الإصابة

الصداع النصفي خطر يهدد النساء أكثر من الرجال.. تعرف على أسبابه وأبرز أعراضه.. وتجنب تناول هذه الأطعمة لحماية نفسك

بعشرة جنيهات .. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك

ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

ترشيحاتنا

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

حسن مصطفى: ننتظر تنظيما أسطوريا لـ كأس العالم لليد 2021 فى مصر .. والجماهير كلمة السر

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي.. كافة الطرق والشركات

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

بعد شائعة الخناقة الشهيرة.. شاهد شيرين عبدالوهاب مع زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. شيماء سيف بإطلالة صيفية تبرز جمالها

أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد