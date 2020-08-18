نشرة المرأة والصحة.. تسريحات شعر تصيب بمرض مزمن.. 18 علامة لمرض الكبد.. وجبة اقتصادية بـ 10 جنيهات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



منها تقلص الكيس عند الرجال.. 18 علامة تشير بخطورة وضع الكبد



أعراض سرطان الكبد، مثل العديد من أنواع السرطان، غالبًا لا تظهر أعراض سرطان الكبد في المراحل المبكرة.







نتيجة لذلك، تميل أورام الكبد إلى التشخيص في مرحلة أكثر تقدمًا، نظرًا لعدم تطوير اختبارات فحص روتينية موصى بها على نطاق واسع لسرطان الكبد.



الكمادات الباردة أم الدافئة أيهما أفضل فى علاج الصداع النصفي؟



يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها النظام الغذائي والاجتهاد.

بعشرة جنيه.. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية للأسرة فى موسم انخفاض سعر الخضار.



نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

يعتبر الزبيب من الأطعمة المفيدة للجسم، خصوصا للرجال، ولكن هذه الفوائد قد يجهلها الكثير، حيث أثبتت الدراسات أن الزبيب أو ما يعرف بالعنب المجفف هو بديل الفياجرا وقد يعتمد عليه الرجال في دول قارة آسيا، ويعد إحدى الأساسيات للعريس في ليلة زفافه.

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

وفقًا للباحثين وراء دراسة أعراض COVID، فإن النتائج لها آثار كبيرة على كيفية مراقبة حالات COVID-19 وعلاجها، و"يمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للخطر ومن المرجح أن يحتاجوا إلى رعاية المستشفى في الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا"، وفقا لـnewseu.cgtn".





ابتعدى عنها.. تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن



قد يكون الصداع ناتجًا عن أسباب مختلفة، مثل الإجهاد أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى الطقس السيئ، ومن الممكن أيضا أن تكون الطريقة التي تختارينها لتصفيف شعرك عاملًا رئيسيًا يسبب لكِ الصداع، وقد تؤدي بعض تسريحات الشعر التي تضغط على فروة رأسك إلى الشعور بالألم.

