AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمعت إلى 269 شاهدا.. المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريرى تم باستخدام أكثر من 2.5 طن متفجرات.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمسئولة عن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إن المتهمين في العملية استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريرى، لافتة إلى أن الهواتف الخلوية الشبكية استخدمت فى عملية مراقبة رفيق الحريرى واغتياله.


وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان خلال جلسة الحكم المباشرة التى أذيعت على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اغتيال الحريرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.


وأوضحت أنه تم الاستماع إلى 269 شاهدًا فى المحكمة، وتمت حماية هوية الكثير من الشهود الذين أدلوا بشهادتهم داخل المحكمة، وتلقت غرفة المحكمة الأدلة اللازمة فيما يخص عمليات تحديد الهوية.


وأكدت أن المتهمين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رفيق الحريرى، منوهة إلى أنه على مدى سنوات التحقيق تم التوصل إلى أدلة تؤكد استخدام الهاتف الخلوى لتفجير ومراقبة الحريرى واغتياله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسم لا ينساه مصرى.. الإرهابيون يروون قصة اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات

في الذكرى الخامسة لاستشهاد المستشار هشام بركات.. الرئيس السيسي أقسم بعهد وأوفى بوعده.. ونجلته: كن بجانبي أينما كنت

المحكمة الخاصة بلبنان تعلن موعد الحكم في قضية اغتيال الحريري

تأجيل جلسة النطق بالحكم في اغتيال رفيق الحريري

بعد 15 عاما.. هل تجيب المحكمة أخيرا عن سؤال من اغتال رفيق الحريري؟

الحريري يغادر إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده

ترشيحاتنا

نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن على البحر.. انتقادات حادة لـ فيفى عبده.. وهجوم شرس على نسرين طافش بعد كشف جزء من بطنها

حكم جمع عقيقة الأولاد كلهم في ذبيحة واحدة.. أزهري يجيب.. فيديو

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم

فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم