استمعت إلى 269 شاهدا.. المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريرى تم باستخدام أكثر من 2.5 طن متفجرات.. فيديو

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمسئولة عن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إن المتهمين في العملية استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريرى، لافتة إلى أن الهواتف الخلوية الشبكية استخدمت فى عملية مراقبة رفيق الحريرى واغتياله.









وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان خلال جلسة الحكم المباشرة التى أذيعت على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اغتيال الحريرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.









وأوضحت أنه تم الاستماع إلى 269 شاهدًا فى المحكمة، وتمت حماية هوية الكثير من الشهود الذين أدلوا بشهادتهم داخل المحكمة، وتلقت غرفة المحكمة الأدلة اللازمة فيما يخص عمليات تحديد الهوية.









وأكدت أن المتهمين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رفيق الحريرى، منوهة إلى أنه على مدى سنوات التحقيق تم التوصل إلى أدلة تؤكد استخدام الهاتف الخلوى لتفجير ومراقبة الحريرى واغتياله.